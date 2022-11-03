Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда футзальной Лиги чемпионов. По итогам процедуры "Кайрат" попал в подгруппу С, игры которой пройдут в Алматы с 23 по 26 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В группе С на "Алматы Арене" также сыграют: "Хрудим" (Чехия), "Люксол" (Мальта), "Бенфика" (Португалия).

Финал четырёх пройдёт с 4 по 7 мая.

В прошлом сезоне "Кайрат" победил "Бенфику" в элитном раунде – 6:2, а "Хрудим" обыгрывал в элитном раунде в 2018 году – 4:2. Алматы трижды принимал Финал четырех (2011, 2017, 2019) и дважды – элитный раунд (2016, 2019).