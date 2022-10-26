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  • Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт
Baigenews.kz Сегодня, 15:32
21
Фото: Baigenews.kz

Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт

В Алматы запустили бесплатный Call-центр для проверки адресов и номеров избирательных участков. По номеру 1315 горожане могут проверить адрес и номер своего избирательного участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau_22.

Звонок бесплатный для абонентов всех сотовых операторов. Время работы Call-центра – с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные дни.

На сайте общественной приёмной акимата Алматы "Open Almaty" и на портале госуслуг управления образования доступен сервис, позволяющий проверить себя в списках избирателей.

Услуга также запущена и через Telegram bot.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.

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#выборы президента #избирательный участок #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:32
21
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