Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт

Фото: Baigenews.kz

В Алматы запустили бесплатный Call-центр для проверки адресов и номеров избирательных участков. По номеру 1315 горожане могут проверить адрес и номер своего избирательного участка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau_22.

Звонок бесплатный для абонентов всех сотовых операторов. Время работы Call-центра – с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные дни.

На сайте общественной приёмной акимата Алматы "Open Almaty" и на портале госуслуг управления образования доступен сервис, позволяющий проверить себя в списках избирателей.

Услуга также запущена и через Telegram bot.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.