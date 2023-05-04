Алматинского адвоката осудили на семь лет за мошенничество

Фото: facebook.com/AlmatySottary

К семи годам лишения свободы приговорили адвоката в Алматы за мошенничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского суда.

"В районном суде №2 Медеуского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Судом установлено, что Г., являясь адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов, осуществляя защиту А. и Г., привлекавшихся к уголовной ответственности по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг, под предлогом дачи взятки следователю департамента экономических расследований, вводя А.и Г. в заблуждение, получил от них по одному миллиону тенге, которые похитил", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда адвокат признан виновным по статьям 24 часть 3-190 и часть 4 пункт 2, 28 часть 4-367 и часть 3 пункт 2 Уголовного кодекса. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.