Алматинское озеро Карасу впервые очистят от мусора

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В Алматы начали механическую очистку озера Карасу. Об этом на встрече с населением сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В текущем году мы начали работы по механической очистке озера Карасу. Хочу отметить, что данное озеро очищается впервые, работы завершим в сентябре 2023 года", — сказал глава города.

Отметим, что механическая очистка создаёт условия для запуска биологических процессов восстановления экологического баланса озера. С помощью специальных биологических методов в нём будут созданы благоприятные условия для быстрого размножения полезных микроорганизмов.

По словам Досаева, также решена проблема постоянных подтоплений в Алатауском районе. Из имеющихся 18 участков работы выполнены на 16 участках. Работы по оставшимся двум участкам завершат в течение месяца.