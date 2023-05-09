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Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло в столичном парке "Акжайык".
Легендарная пулемётчица Маншук Маметова в студенческие годы совмещала учёбу в Медицинском институте и работу в секретариате Совнаркома КазССР. В августе 1942 года она ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Получила звание старшего сержанта, была командиром пулемётного расчета.
Маншук Маметова удостоена звания Героя Советского Союза за участие в бою под Невелем в октябре 1943 года (посмертно).
Глава правительства также поздравил казахстанцев с Днём Победы, отметив, что нужно заботиться о ветеранах не только в праздники. Премьер отметил важность понимания молодёжью, через какие испытания прошли их предки.
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