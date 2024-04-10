Акция "Бекіре" проходит на территории Урало-Каспийского бассейна
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При координации комитета рыбного хозяйства Минсельхоза, МВД и пограничной службы КНБ на территории Урало-Каспийского бассейна проводится акция "Бекіре", передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии задействовано порядка 300 сотрудников и 28 единиц техники, в том числе пять плавательных средств департаментов полиции Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей и транспортной полиции западного региона, а также военнослужащие Национальной гвардии.
Цель акции - выявление и пресечение фактов браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.
За 10 дней операции органами внутренних дел выявлено 72 нарушения, в том числе 10 фактов незаконной добычи, два факта приобретения или сбыта, один факт провоза рыбы и рыбной продукции.
Возбуждено 12 уголовных дел. Выявлено 60 административных правонарушений, взыскано штрафов на сумму более двух миллионов тенге.
У нарушителей изъято порядка 1,5 тонны рыбы, в том числе 48 килограммов осетровых пород и 3,5 килограмма икры.
В Актау задержана машина, в салоне которой обнаружен килограмм икры рыбы осетровой породы.
Кроме того, на берегу Каспийского моря задержана моторная лодка, на борту которой обнаружено девять судаков и два осетра.
Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.
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