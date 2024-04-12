Акция "Бекіре-2024": 2,6 тонны рыбы изъяли из незаконного оборота

Штрафы на 3,1 млн тенге наложили на браконьеров в рамках акции "Бекіре-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

С начала акции инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и Пограничной службы КНБ РК выявили и пресекли 116 нарушений природоохранного законодательства.

"К административной ответственности привлечено 52 лица, возбуждено 14 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. На нарушителей наложено штрафов на сумму 3,1 млн тенге.

Кроме того, из незаконного оборота изъято почти 2,6 тонны рыбы, из них 505 килограммов осетровых видов, 3,5 килограмма икры рыб осетровых видов, 15 единиц орудий лова и 10 единиц водного транспорта", - говорится в сообщении.