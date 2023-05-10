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akorda.kz Сегодня, 12:02
246
Сегодня, 12:02
246
Фото: akorda.kz

Акорда объявила конкурс грантов и благодарности президента для СМИ

Пресс-служба президента нашей страны информирует о том, что идет приём представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности главы государства в области СМИ в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, представления необходимо направить до 31 мая.

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Сегодня, 12:02
246
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