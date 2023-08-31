"Акимат сказал - ищите квартиры": Жилищный скандал разгорелся в Петропавловске

Активная застройка Петропавловска продолжается. Однако преобразование частного сектора в элитные ЖК вовсе не радует горожан. Точнее, они не довольны компенсацией годами нажитого имущества. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с жителями участка в районе будущего сноса. Оказывается, люди еще не успели переехать, а уже лишились денег.

В строящемся микрорайоне Жас Оркен регулярно разгораются скандалы, касающиеся застройки города. То срываются сроки сдачи новостроек, то откладывается заселение, то под сомнение попадает качество новых домов. Сейчас возмущены жители частного сектора, которые попадают в зону сноса по улице Парковая и Ауэзова. Уведомления о планируемом сносе домов им принесли в феврале этого года.

"Во-первых, это наши дома. Мы в них душу вкладывали и планировали жить. Мой дом был построен в сороковых годах. Но я его содержу в порядке, он еще столько же простоит. Сколько денег и сил в него вложено – не сосчитать. А они пришли, посмотрели, часть дома засчитали, часть назвали времянкой. Сказали, что 25,5 квадратов у меня. Я уже пожилой человек, многих нюансов не понимаю. Боюсь, что воспользуются этим. Уже риелторы активизировались, звонили. Среди них мошенников тоже хватает. А здесь у нас в районе пожилых людей много", - беспокоится горожанин Василий Яминский.

В эти дома подведены центральное отопление и водоснабжение. Блага цивилизации, говорят владельцы домов, сделали быт комфортным. Живя на своей земле, они не испытывали неудобств, пока жителей настоятельно не попросили добровольно от них отказаться.

"У меня дом в 73 квадратных метра. Парковая зона близко. И за него местные власти посчитали всего 12,4 млн тенге. Сейчас на эту сумму я могу позволить себе только однокомнатную квартиру. А здесь у меня большие комнаты, баня, огород. Ну разве это достойная компенсация? Землю они не считают. Как так? Сколько тут квартир построят. Нам вообще не нужен переезд, это городу надо. В бараках, что за нашей улицей стоят, даже пола нет. Там по четыре хозяина и им дают по однокомнатной квартире. И мне. Разве это справедливо?", - возмущается Татьяна Трубина.

Еще зимой соседей предупреждали, что снос начнется скоро и садить огород не стоит. Сейчас жители собирают урожай, возможно последний на этих участках, и радуются, что не пошли на поводу чиновников.

"Я же не продаю, это им надо. У нас насильно забирают участки и дома. Дайте тогда нам то, что мы требуем взамен! Это ведь логично. На это слышим только молчание. У меня баня, сарай шпальный 50 квадратов. Он лучше, чем те бараки за огородом… Всю жизнь вкладывали, а теперь должны без вопросов с этим со всем распрощаться?", - вопрошает жительница микрорайона Любовь Марлагина.

Соседи отказались от предложенных сумм и продолжают жить в ожидании справедливых предложений. Однако некоторые из владельцев домов под снос, кто уже согласился, не успев купить квартиры, потеряли крупные суммы. Чиновники неожиданно приостановили конкурс на приобретение жилья собственникам сносимых частных домов.

"Я живу в бараке. Мне озвучили ценник в 12 350 тысяч тенге. Пару месяцев назад я нашел подходящее жилье, которое вполне меня устраивало. Панельный дом. В микрорайоне Береке. Я был уверен, что куплю и перееду туда, поэтому оставил владельцу квартиры залог - 70 тысяч. Уже хотел разобрать печку, продал уголь и дрова. Но потом в акимате передумали и сказали, что много денег нам дали. Скинули два миллиона и теперь надо искать за 10. Нас тут много и мой залог по сравнению с другими, совсем небольшой", - рассказывает Владимир Шмаргун.

Оказалось, владельцы сносимого жилья, будучи уверены в реализации программы застройки, в качестве залога оставляли сотни тысяч тенге.

"Акимат сказал ищите квартиры. Мы нашли, дали залог в 400 тысяч. Заплатили за услуги риелтору. 200 тысяч. Потом сказали, что наше жилье столько не стоит. А где мы купить за такие деньги нормальные квартиры? Предложили рассмотреть новостройки. А там конь не валялся. Не подключено ТЭЦ… В общем, деньги потеряли деньги", - объяснила свою ситуацию жительницы микрорайона Жас Оркен Галина.

Тем временем горожане поддерживают владельцем сносимого жилья, указывая на проблемы новостроек.

"Новостройки по качеству никакой критики не выдерживают. Спросите тех, кто получил их по очереди бесплатно. А здесь люди отдают своё жильё и землю. За квартиры без коммуникаций. Все видели, как жильцы просят подключить их новые дома к теплу, электричеству, газу. Сколько же получит организатор этой схемы от недобросовестных застройщиков", - говорит жительницы Петропавловска Наталья.

В акимате города уточнили, что процедура изъятия земельных участков в границах улиц Партизанская – 314-Стрелковой Дивизии – Маяковского – Ауэзова проводится для строительства Комфортной школы. Но конкурс отменен.

"Ранее проводимый конкурс отменен по причине изменения условий покупки недвижимости. Цена на приобретаемое жилье была завышена. В связи с чем были предложены другие условия приобретения жилья. На данный момент приостановили 28 конкурсов. Отметим, что Постановление не отменено. Готовятся документы для повторного объявления конкурса. После приобретения жилья собственникам жилища недвижимость будет предоставлена. Уже поступают предложения с более низкими ценами на недвижимость, как на вторичное, так и на новое жилье от застройщиков", - уточнили в ведомстве.

Фото: Анна Мирская.