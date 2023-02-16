Акимат Астаны отказал в проведении митинга против законопроекта о СМИ

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Акимат столицы отказал общественной организации "Правовой медиацентр" в проведении митинга против законопроекта "О масс-медиа", который усиливает контроль государства над СМИ, передаёт BaigeNews.kz. О произошедшем написала на своей личной странице в Facebook журналист Тамара Вааль.

“Управлением внутренней политики согласованы ранее полученные заявления о проведении мирных собраний на специализированном месте в период, указанном в уведомлении. В этой связи сообщаю вам, что удовлетворение этого уведомления не является возможным”, – говорится в сообщении акимата.

Выяснилось, что место проведения митинга уже занято другим мероприятием или же строительными работами.

"Формулировка ответа "удовлетворение данного уведомления не является возможным" говорит о реальной ситуации с правом на мирные митинги в Жана Казахстан, - возмутились активисты.

Напомним, несколько дней назад межведомственная комиссия утвердила и направила в парламент проект закона "О масс-медиа", в который вошло множество пунктов, против которых выступали члены рабочей группы.