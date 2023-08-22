Акимат Алматы судится с подрядчиком из-за срыва сроков реконструкции школы
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Акимат Алматы подал в суд на подрядную организацию за срыв сроков по реконструкции здания школы-лицея №48, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.
Реконструкция здания школы-лицея №48 и строительство пристройки начались в июле 2021 года.
"Нормативный срок строительства – 10 месяцев. Ввиду удорожания строительных материалов в 2022 году проектно-сметная документация прошла корректировку. Срок завершения работ был продлен до 31 января 2023 года. В связи с недоброкачественным исполнением обязательств в отношении подрядной организации ТОО "Риголит" акимат подал исковое заявление в суд. В настоящее время ведутся судебные разбирательства", - говорится в сообщении.
В акимате сообщили, на сегодняшний день школьное учреждение готово на 99%. К началу учебного года объект планируется сдать в эксплуатацию.
"По блокам 1 и 2 проведены работы по сейсмоусилению зданий, заменены внутренние инженерные сети, завершены внутренние и наружные отделочные работы. По блокам 3, 4, 5 завершены все монолитные работы, проведены и подключены инженерные сети, установлена кровля здания и оконные блоки, проведены внутренние отделочные работы. Проводятся работы по наружной отделке блоков 3, 4, 5, благоустройства территории и настройка оборудования", - уточнили в акимате.
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