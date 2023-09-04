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Аким Астаны получил ещё одну должность

Сегодня, 15:47
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primeminister.kz Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: primeminister.kz

Аким Астаны Женис Касымбек получил новую должность – он возглавил столичную федерацию легкой атлетики, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом рассказал экс-аким Восточно-Казахстанской области, президент федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов.

Сегодня, 4 сентября 2023 года, состоялась очередная выборная конференция федерации легкой атлетики города Астана.

"Решением членов конференции Президентом Федерации избран Касымбек Женис Махмудович. В ходе встречи были обсуждены такие важные задачи, как развитие легкой атлетики в городе, повышение квалификации тренеров и повышение уровня спортсменов. В собрании приняли участие Президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов и члены городской конференции легкой атлетики", - написал Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

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