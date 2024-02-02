Периодические издания продолжают играть ключевую роль в медиасфере - Аида Балаева

Глава Министерства культуры и информации РК поздравила казахстанцев с Национальным днём печати, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мы отмечаем особый день в истории казахской прессы - Национальный День печати. Этот день напоминает нам о роли газеты "Қазақ", основанной Алиханом Бокейхановым, Ахметом Байтурсыновым и Мыржакыпом Дулатовым. Постановление правительства о Национальном дне печати, вышедшее 2 февраля 2023 года, имеет особое значение для нас. В свое время газета "Қазақ" встала на защиту интересов нашей нации, объединила народ на пути к светлому будущему", - написала Аида Балаева в социальной сети Facebook.

В своём поздравлении она также отметила, что издание стало катализатором единства и солидарности, оказав огромное влияние на духовное развитие казахского общества.

"Глава государства сказал о том, что "отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа". Действительно, пресса всегда была голосом общества", - отметили министр.

Она подчеркнула, что Министерство культуры и информации принимает меры по поддержке периодических изданий. Их количество увеличивается с каждым годом.

"Если в 1991 году в стране выпускалось всего 10 республиканских газет и журналов, работал 21 теле- и радиоканал, то по данным на январь 2024 года в Казахстане зарегистрировано уже 5 804 СМИ. В их числе 3 985 периодических печатных изданий, 212 телеканалов, 90 радиостанций, а также 1 222 информационных агентства и сетевых издания. Приняты меры по оптимизации подписки на газеты и журналы, онлайн-подписке посредством приложений "Казпочта" и Kaspi Bank". Форум региональных СМИ, организованный в прошлом году для повышения уровня работы периодических изданий в областях, будет продолжен в этом году", - отметила Балаева.

По её словам, несмотря на новые тенденции, периодические издания продолжают играть ключевую роль в медиасфере страны. Поэтому развитие национальных медиа, формирование конкурентоспособных СМИ и повышение статуса журналистов остается нашим основным приоритетом.