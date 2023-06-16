Аэропорт Астаны предупреждает: начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы

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В аэропорту Астаны планируют текущей ремонт взлётно-посадочной полосы. Он будет проводиться с 15 июля по 8 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Пресс-служба аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонту ВПП и учитывать период проведения работ при покупке билета. Необходимо отметить, что сроки проведения ремонта уже согласованы с отечественными авиакомпаниями и обусловлены мировой практикой обеспечения полётов. К слову, по анализу прошлых лет именно в этот период выпадает минимальное количество осадков, а также бесперебойно работают асфальтобетонные заводы. Потому это наиболее благоприятный период для проведения ремонта", - говорится в сообщении аэропорта.

По плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет и светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.