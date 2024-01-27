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Абитуриенты смогут получить результаты ЕНТ немедленно и при несогласии тут же подать на апелляцию

Сегодня, 05:34
АВТОР
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Казинформ Сегодня, 05:34
Сегодня, 05:34
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Фото: Казинформ

Переход ЕНТ в электронный формат предоставил возможность получить результаты экзамена абитуриентам непосредственно после его завершения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.

Набранные баллы отображаются на экране, позволяя мгновенно оценить свои результаты. Кроме того, если участники не согласны с итогами тестирования, они могут немедленно подать апелляцию.

При подаче апелляции абитуриенты имеют возможность оспаривать результаты теста как по содержанию вопросов, так и по техническим причинам.

Апелляция по содержанию вопросов подается в первые 30 минут после окончания тестирования, и должна быть обоснована мотивированным объяснением.

В случае если тестируемый обнаружит отсутствие фрагмента (текста, схемы, рисунков, таблицы) в условиях задания, что мешает найти правильный ответ, он может подать апелляцию по техническим причинам.

"Необходимо подчеркнуть, что апелляцию не следует подавать просто из любопытства или без должного обоснования в надежде на дополнительные баллы. Ее нужно подавать лишь в случае обоснованных причин, таких как несоответствие вопросов или ответов, а также по техническим причинам. Все апелляционные вопросы рассматривает Республиканская апелляционная комиссия в течение 30 рабочих дней", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

 

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