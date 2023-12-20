90 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме в ВКО
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
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Спасатели эвакуировали из-за пожара 90 человек, в том числе 25 детей, проживающих в многоквартирном доме в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
"В квартире на третьем этаже по улице Кокжал Барака загорелся мусор. Прибывшими на место происшествия огнеборцами в первую очередь были эвакуированы 90 жителей, из них 25 детей, которых разместили в теплом автомобиле "ВАХТА"", - сообщили в ДЧС.
По предварительной версии ДЧС ВКО, виновником пожара стал хозяин квартиры, 1991 года рождения.
В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 14 огнеборцев.
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