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90 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме в ВКО

Сегодня, 10:29
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90 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме в ВКО Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Спасатели эвакуировали из-за пожара 90 человек, в том числе 25 детей, проживающих в многоквартирном доме в ВКО,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

"В квартире на третьем этаже по улице Кокжал Барака загорелся  мусор. Прибывшими на место происшествия огнеборцами в первую очередь были эвакуированы 90 жителей, из них 25 детей, которых разместили в теплом автомобиле "ВАХТА"", - сообщили в ДЧС.

По предварительной версии ДЧС ВКО, виновником  пожара стал хозяин квартиры, 1991 года рождения.

В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 14 огнеборцев. 

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