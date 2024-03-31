88 школ Казахстана перейдут в онлайн формат

Из-за последствий паводков в Казахстане 88 организаций образования начнут обучение в четвёртой четверти в дистанционном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает пресс-службу Министерства просвещения РК.

Дистанционное обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

"Уже с этого понедельника для более трёх миллионов казахстанских детей начнётся четвёртая четверть 2023-2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение. На месте работают территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, а также региональные управления образования. Для оказания необходимой помощи детям, находящихся в эвакуационных пунктах, задействованы психологические службы. Дети обеспечены необходимыми одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для осуществления дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4 классов", — отметила официальный представитель — пресс-секретарь ведомства Мереке Амангелдыкызы.

В ведомстве отметили, что учебно-воспитательный процесс будет организован в соответствии государственным общеобразовательным стандартом. Также для минимизации рисков и обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации занятия в колледжах Актюбинской области переведены на дистанционный формат обучения.

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