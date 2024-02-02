88 семейных дебоширов без заявлений потерпевших наказали в области Абай

Полицейские области Абай привлекли к ответственности 88 семейных дебоширов без заявления потерпевшей стороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года полиция области Абай рассмотрела более 390 обращений, связанных с конфликтами в сфере семейно-бытовых отношений. Как известно, с июля 2023 года полиция Казахстана перешла с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Полицейские возбуждают административное дело по факту, после чего судом дается окончательная правовая оценка.

За январь 2024 года участковыми инспекторами полиции выявлено 88 фактов правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, подлежащих возбуждению административного производства. Данные лица привлечены к установленной законодательством ответственности без заявления потерпевшей стороны. Более 20 правонарушителей за совершение бытового насилия решением суда привлечены к административному аресту. В отношении 315 семейных дебоширов вынесены защитные предписания, к 46 – установлены особые требования к поведению. За данной категорией лиц полицейскими установлен усиленный контроль.