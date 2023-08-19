  • 19 Августа, 07:42
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85 иностранцев-нарушителей выявлены в Костанайской области

Сегодня, 07:31
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polisia.kz Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:31
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Фото: polisia.kz

85 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам начальника миграционной службы ДП Костанайской области Кайрата Дутпаева, в июле и августе на территории области выявлено 34 гражданина Индии, трое граждан Пакистана, Сирии и Непала. Практически у всех иностранцев истекли законные сроки нахождения в стране. 

В отношении 23 граждан Индии и Пакистана приняты меры выдворения и на них наложены штрафы. В отношении одной из принимающих сторон начато досудебное расследование по факту организации незаконной миграции. В отношении одного гражданина Индии и трёх граждан Непала начаты досудебные расследования за незаконное пересечение госграницы РК.

17 августа на одном из строительных объектов региона выявлены 42 гражданина Узбекистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность. На субъект бизнеса, использовавших незаконно иностраную рабочую силу, составлен адинистративный материал по части 1 статьи 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК". Санкция статьи предусматривает штраф в размере 100 МРП.

Большая часть иностранцев прибыла из стран дальнего зарубежья, которые в настоящее время выехали за пределы страны в сопровождении сотрудников полиции.

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