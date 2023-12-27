80 грузовиков застряли из-за бурана в СКО

На участке автодороги Астана — Петропавловск за ночь скопилось около 80 грузовиков. Большегрузы не могли преодолеть обледеневший подъем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Очередь из фур выстроилась на участке автодороги Астана — Петропавловск утром 27 декабря. Порядка 80 грузовиков не могли преодолеть обледеневший подъем.

За ночь на территории области в схожую ситуацию попали 7 автомобилей, все они к настоящему времени эвакуированы.

Всего на перекрытых дорогах, исходя из обращений, поступившим в экстренные службы, находилось 159 грузовых и 132 легковые автомашины. Полицейские и сотрудники заинтересованных служб и госорганов обеспечили эвакуацию свыше 240 человек. В условиях метели и практически нулевой видимости полицейские сопроводили до населенных пунктов 7 колонн по 30-40 автомобилей.

В одном из образовательных учреждений райцентра Мамлютки разместили свыше 80 человек. В их числе 70 пассажиров автобуса, который следовал транзитом из России в Таджикистан, среди них 17 детей.