75 нетрезвых водителей задержали в Шымкенте
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Полиция Шымкента за две недели ОМП "Безопасная дорога" выявила и задержала 75 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Любители пьяной езды были взяты под административный арест и лишились водительских прав.
Также полицейские выявили около 20 тысяч нарушений ПДД движения. В том числе: непрохождение техосмотра, незаконное переоборудование транспорта, непристегнутые ремни безопасности, пользование сотовыми телефонами за рулем, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, переход дороги в неустановленном месте.
Основной задачей ОПМ “Безопасная дорога” является повышение дорожной дисциплины водителей и пешеходов, предупреждение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие продлится до 29 февраля. Сотрудники полиции работают в усиленном режиме.
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