  • 17 Февраля, 10:58
  • BAIGENEWS

67 человек спасены из снежного плена в Жетысу: среди них дети и беременная женщина

Сегодня, 09:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кард из видео Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
115
Фото: кард из видео

На автодороге Сарыозек-Коктал полицейские и спасатели Жетысу эвакурировали из снежного плена 67 человек, среди которых двое детей и одна беременная женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Резкое похолодание на территории региона, сопровождающееся морозами, гололедицей и метелями, вызвали массу проблем у автовладельцев. В этих условиях полицейскими совместно со спасателями и дорожными службами принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Однако есть и те, которые игнорируя ограничения движения, выезжают в непогоду, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам", —  отметил командир взвода БПП ДП Думан Сенгирбаев. 

Водители поблагодарили полицейских, спасателей и сотрудников дорожных служб. 

В минувшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий закрыты многие дороги республиканского и областного значения. Полицейские усилили патрулирование и работают в круглосуточном режиме. 

 

Самое читаемое

Наверх