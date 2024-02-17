67 человек спасены из снежного плена в Жетысу: среди них дети и беременная женщина

На автодороге Сарыозек-Коктал полицейские и спасатели Жетысу эвакурировали из снежного плена 67 человек, среди которых двое детей и одна беременная женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Резкое похолодание на территории региона, сопровождающееся морозами, гололедицей и метелями, вызвали массу проблем у автовладельцев. В этих условиях полицейскими совместно со спасателями и дорожными службами принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Однако есть и те, которые игнорируя ограничения движения, выезжают в непогоду, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам", — отметил командир взвода БПП ДП Думан Сенгирбаев.

Водители поблагодарили полицейских, спасателей и сотрудников дорожных служб.

В минувшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий закрыты многие дороги республиканского и областного значения. Полицейские усилили патрулирование и работают в круглосуточном режиме.