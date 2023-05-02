500 километров за 5 дней: военнослужащий Казахстана планирует установить рекорд

Фото: пресс-службы министерства обороны РК

Ефрейтор Центрального спортивного клуба Бауыржан Абдыхаим планирует установить рекорд и пробежать 500 километров за пять дней от посёлка Акжал до Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Армейский спортсмен начал свой забег 2 мая в шесть утра в посёлке Акжал. Маршрут пройдёт через населённые пункты Аксу-Аюлы, Аксу, Караганду, Осакаровку. По расчётам спортсмена каждый день он будет пробегать сто километров.

Свой ультрамарафон он посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы. Финишировать Бауыржан Абдыхамим намерен шестого числа в Астане.

"Марафон будет непростой. Моя задача – рассчитать силы и выполнить поставленную задачу. Главное, что в меня верят, и я постараюсь оправдать надежды наставников и сослуживцев", – выразил свой настрой спортсмен.

Забег будут фиксировать представители казахстанской Книги рекордов.