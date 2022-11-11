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  • 50 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:35
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Фото: pixabay.com

50 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в Казахстане

За минувшие сутки, 10 ноября, в Казахстане зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. 

Накануне врачи сообщали о 58 заболевших, в начале недели, седьмого ноября, положительные тесты на коронавирус были у 20 казахстанцев.

По данным минздрава, в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:35
111
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