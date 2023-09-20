43 иностранца нарушили миграционное законодательство РК

Шестерых иностранцев выдворили из Казахстана и закрыли въезд в страну на пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Павлодарской области за два дня оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" полицейские выявили 43 иностранцев, которые работали в Казахстане без разрешающих документов, и 11 предпринимателей, предоставивших им работу.

Также отмечается, что 62 иностранца нарушили сроки пребывания в Казахстане, шестеро из них злостно уклонялись от выезда из страны и теперь выдворены с закрытием въезда в Казахстан на пять лет.

В полиции также рассказали про отдельный случай. Подрядчик для строительства жилого комплекса привлёк восемь граждан Узбекистана. Иностранцы привлечены к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК. Работодатель также понес наказание за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 519 КоАП РК.