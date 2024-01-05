40 дальнобойщиков из Беларуси застряли на трассе в Жетысу

Десятки грузовых автомашин застряли в снежных заносах на участке "Теректы" по трассе "Ушарал-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Утром 4 января для эвакуации граждан на место вызова направили личный состав пожарной части-10 станции Достык. Сотрудники ДЧС добрались на технике высокой проходимостью. Они выяснили, в снежном заносе застряли 48 грузовых автомашин.

"Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы 40 водителей-дальнобойщиков — граждан Республики Беларусь — и 8 водителей- дальнобойщиков — граждан Республики Казахстан", — рассказали в пресс-службе ДЧС области Жетысу.

Спасатели призывают граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать СМС-сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать все необходимые меры предосторожности при выезде в дальнюю дорогу.

В Павлодарской области семья казахстанского полицейского спасла иностранца-дальнобойщика. Водитель большегруза ехал из Новосибирска в Бишкек, по дороге у него замёрзло дизельное топливо и сломался стартер. В это время в области стояли 40-градусные морозы.

За первые трое суток нового года на трассах страны из-за непогоды застряли более шести тысяч автомобилей. Каждые сутки на загородных дорогах несут службу более тысячи сотрудников патрульной полиции.

С 28 декабря 2023 по 3 января 2024 года они сопроводили 42 тысячи авто и помогли добраться до мест следования 15 тысячам граждан.