38% асфальтобетонных заводов не готовы к новому дорожно-строительному сезону - КаздорНИИ

Более трети асфальтобетонных заводов в Казахстане не готовы к сезону ремонта дорог. Об этом заявили в КаздорНИИ. На исправление ситуации предприятиям дали 20 дней, по истечении которых будет поставлен вопрос об отзыве сертификатов соответствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Качество строительства дорог во многом зависит от качества используемых при строительстве дорог материалов. В связи с этим Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт при поддержке Комитета автомобильных дорог Минтранспорта инициировал предсезонную инспекцию асфальтобетонных заводов Казахстана.

Перед проверкой была собрана статистика о сфере производства асфальтобетонных смесей в республике: типы заводов, мощности, характеристики оснащенности. Были оценены те детали, влияющие на итоговое качество смеси.

Инспекция установила, что к новому дорожному сезону не готово 91 предприятие или 38 процентов от общего количества асфальтобетонных заводов в стране (239). Часть из этого большого числа участвует в крупных дорожных проектах.

"У них не имеется актуальной поверки или калибровки дозаторов и термометров, отсутствуют сертификаты соответствия, сита сбитые и не подвергались замене с момента приобретения. Обнаружены и старые заводы без автоматической дозации материалов, где все компоненты вносятся "на глаз". Это недопустимо. Такие недочёты сильно влияют на качество сырья и конечного продукта - наших дорог", - прокомментировал руководитель Управления новых технологий КаздорНИИ Кайрат Мухамбеткалиев.

Соответствие продукции принятым в стране стандартам на выходе должно подтверждаться заключением лаборантов. Однако только 81 (34 процента) завод из обследованных имеет собственную лабораторию.

Инспекция проводится со 2 апреля специалистами КаздорНИИ при участии АО "КазАвтоЖол" и НЦКДА. Осталось проверить АБЗ в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

91 заводу, где уже выявлены недостатки, дано 20 дней на исправление ситуации. В случае, если требование будет проигнорировано, КАД МТ РК

инициирует отзыв выданных предприятиям сертификатов соответствия продукции.

Решение закреплено протокольным соглашением между Комитетом автомобильных дорог и Комитетом технического регулирования и метрологии (КТРМ) МТИ РК.