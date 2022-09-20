open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • 33 жителя Восточно-Казахстанской области заразились клещевыми инфекциями
pexels.com Сегодня, 04:10
85
Фото: pexels.com

33 жителя Восточно-Казахстанской области заразились клещевыми инфекциями

Большинству заболевших потребовалась госпитализация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным на начало сентября из эндемичных районов области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3593 человека. Большинство пострадавших - 1702 - в Усть-Каменогорске. Затем идут Риддер и район Алтай: 695 и 462 человека соответственно. Также укусы клещей регистрировались в Катон-Карагайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Зайсанском, Кокпектинском и Уланском районах.

Некоторые восточноказахстанцы после укусов членистоногих заразились опасными инфекциями. Так, 15 жителей региона заболели иксодовым клещевым боррелиозом, 8 - клещевым энцефалитом, 7 - клещевым сыпным тифом. Самому старшему заболевшему - 91 год, самому младшему - 4 года.

Среди заразившихся есть те, кто "поймал" клещей в поездках по России: один - в Рубцовске, второй - в Санкт-Петербурге.

"Лечение клещевого энцефалита проводится только в стационарных условиях, поэтому все, кому был поставлен этот диагноз, были направлены в инфекционные больницы и отделения. Также были госпитализированы все больные клещевым сыпным тифом. Из числа пациентов с иксодовым борреллиозом случаев тяжелой формы заболевания не зарегистрировано. Из 15 человек госпитализированы 9", - уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В ведомстве добавили: сезон, опасный с точки зрения "нападения" клещей, длится с апреля по сентябрь.

"Ежегодно вторая волна их активности начинается с конца августа и продолжается по сентябрь. Осенняя волна по интенсивности менее выражена, чем весенняя. Однако не стоит терять бдительность, ведь осенью укусы хоть и менее редки, но не менее опасны", - предупреждают специалисты санэпидконтроля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ВКО #здоровье
Сегодня, 04:10
85
Журналист
Наверх