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33 жителя Восточно-Казахстанской области заразились клещевыми инфекциями
Большинству заболевших потребовалась госпитализация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным на начало сентября из эндемичных районов области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3593 человека. Большинство пострадавших - 1702 - в Усть-Каменогорске. Затем идут Риддер и район Алтай: 695 и 462 человека соответственно. Также укусы клещей регистрировались в Катон-Карагайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Зайсанском, Кокпектинском и Уланском районах.
Некоторые восточноказахстанцы после укусов членистоногих заразились опасными инфекциями. Так, 15 жителей региона заболели иксодовым клещевым боррелиозом, 8 - клещевым энцефалитом, 7 - клещевым сыпным тифом. Самому старшему заболевшему - 91 год, самому младшему - 4 года.
Среди заразившихся есть те, кто "поймал" клещей в поездках по России: один - в Рубцовске, второй - в Санкт-Петербурге.
"Лечение клещевого энцефалита проводится только в стационарных условиях, поэтому все, кому был поставлен этот диагноз, были направлены в инфекционные больницы и отделения. Также были госпитализированы все больные клещевым сыпным тифом. Из числа пациентов с иксодовым борреллиозом случаев тяжелой формы заболевания не зарегистрировано. Из 15 человек госпитализированы 9", - уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.
В ведомстве добавили: сезон, опасный с точки зрения "нападения" клещей, длится с апреля по сентябрь.
"Ежегодно вторая волна их активности начинается с конца августа и продолжается по сентябрь. Осенняя волна по интенсивности менее выражена, чем весенняя. Однако не стоит терять бдительность, ведь осенью укусы хоть и менее редки, но не менее опасны", - предупреждают специалисты санэпидконтроля.
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