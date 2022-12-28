321 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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За сутки, 26 декабря, коронавирусом в Казахстане заразились более 320 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 621 человек (–2 480+ и 141 КВИ-), из них в больницах находятся 282 пациента, лечение дома получают 2 339 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- состояние восьми пациентов медики оценивают как тяжёлое, крайнюю степень тяжести врачи отмечают у шести пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.