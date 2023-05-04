300 тысяч тенге за несуществующие вакансии платили жители Актюбинской области

Сотрудники департамента полиции Актюбинской области расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя ТОО "West Trans Group-М", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемая обещала устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию, брала предоплату от 150 до 300 тысяч тенге. На сегодняшний день в полицию обратилось около 30 обманутых граждан", - говорится в сообщении.

Граждан, ставших жертвами данного мошенничества, просят обратиться в кабинет 416 ДП области или позвонить по телефону 8 (7132) 936-416.