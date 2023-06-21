30 случаев клещевого энцефалита выявили в Казахстане

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Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава страны за апрель-май 2023 года провел 3200 исследований на клещевой энцефалит и выявил 30 случаев инфицирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КСЭК.



В ходе исследований, проведенных в регионах Казахстана, положительные результаты зарегистрированы по Восточно-Казахстанской области (76,6 процента), в Алматы (13,3 процента), Костанайской области (3,3 процента) и области Жетысу (3,3 процента).

Исследования проводятся в лабораториях особо опасных инфекций генетическими и иммуноферментными методами, направленными на выявление РНК и антител/антигенов вируса клещевого энцефалита. Специалисты отмечают, что пик клещевой активности приходится на апрель-май и август-сентябрь.

Напомним, клещевой энцефалит – это вирусное природно-очаговое острое инфекционное заболевание. Болезнь развивается после присасывания клеща. В организме человека вирус проникает в центральную нервную систему (головной и спинной мозг), где происходит его размножение. Инкубационный период при клещевом энцефалите колеблется от 14 до 30 дней.