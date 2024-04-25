30 млн кубометров паводковой воды из России направили в озёра в ЗКО

30 млн кубометров воды, поступающей из России через Саратовский канал, направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Эти водоёмы пустовали последние 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации.

Камыш-Самарские озера - естественные источники воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык. Поступающая через неё вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза".

"В связи с большим притоком паводковых вод, в этом году в Урало-Кушумскую систему планируется собрать от 840 миллионов до миллиарда кубометров воды. Поступающие объёмы позволяют обеспечивать водой более 65 тысяч гектаров сенокосных угодий и летних пастбищ, а также наполнять водохранилища, расположенные вдоль системы", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить воду в природные озёра Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоёмы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

За последние 30 лет по реке Сарыозен вода поступала только в озёра Айдын и Сарыайдын около села Жанаказан, а по реке Караозен - в село Сарыколь. Эта вода используется для обеспечения ежедневных нужд жителей и скота в бассейне рек, развития хозяйственных систем и поддержания устойчивого экологического состояния.