200 тысяч тонн зерна поставит Казахстан в Китай
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
148Фото: gov.kz
Продкорпорация подписала меморандум о поставке 200 тысяч тонн зерна в КНР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
Сообщается, что в рамках шестой Китайской Международной импортной выставки подписан меморандум о сотрудничестве между Продкорпорацией и C.P.Trading по поставке 200 тысяч тонн зерна.
В ведомстве также напомнили, что в эти дни Продкорпорация принимает участие в шестой Китайской Международной импортной выставке. Товарная линейка Продкорпорации представлена в национальном павильоне Казахстана.
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