200 тысяч тонн зерна поставит Казахстан в Китай

Продкорпорация подписала меморандум о поставке 200 тысяч тонн зерна в КНР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Сообщается, что в рамках шестой Китайской Международной импортной выставки подписан меморандум о сотрудничестве между Продкорпорацией и C.P.Trading по поставке 200 тысяч тонн зерна.

В ведомстве также напомнили, что в эти дни Продкорпорация принимает участие в шестой Китайской Международной импортной выставке. Товарная линейка Продкорпорации представлена в национальном павильоне Казахстана.