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200 тысяч тонн зерна поставит Казахстан в Китай

Сегодня, 09:19
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gov.kz Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: gov.kz

Продкорпорация подписала меморандум о поставке 200 тысяч тонн зерна в КНР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Сообщается, что в рамках шестой Китайской Международной импортной выставки подписан меморандум о сотрудничестве между Продкорпорацией и C.P.Trading по поставке 200 тысяч тонн зерна.

В ведомстве также напомнили, что в эти дни Продкорпорация принимает участие в  шестой Китайской Международной импортной выставке. Товарная линейка Продкорпорации представлена в национальном павильоне Казахстана.

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