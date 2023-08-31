20 человек отравились на свадьбе в Жетысу
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После посещения свадьбы 20 человек обратились в больницу с гастроэнтеритом и колитом в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
Как пишет mgorod.kz, 20 человек обратились в больницу после посещения свадьбы в одном из ресторанов Жетысу.
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, 28 августа в ведомство поступило сообщение от больницы. 20 человек обратились в клинику за медицинской помощью. Предварительный диагноз: неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения.
11 пациентов госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.
"Все случаи связывают с употреблением готовых блюд на свадьбе 27 августа в ресторане села Кабанбай. Расследование ведётся", — информировали эпидемиологи.
Новых обращений в больницу не было.
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