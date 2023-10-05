18 ударов ножом: убившего бывшую жену мужчину осудили в Алматы
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В Алматы присяжные рассмотрели дело об умышленном убийстве. Суд вынес приговор, передаёт BaigeNews.kz.
Органом уголовного преследования Н. обвинялся по части 1 статьи 99 УК РК.
"Мужчина состоял в браке в течение трёх лет. После его расторжения между ними остался неурегулированным вопрос раздела совместно нажитого имущества, что было причиной многочисленных ссор и личной неприязни мужчины к супруге. В ночь с 8 на 9 октября 2022 года Н. подкараулил бывшую супругу возле дома и предъявил ей претензии по разделу имущества. Женщина в ответ в грубой и оскорбительной форме отказалась обсуждать этот вопрос. Из-за этого бывшие супруги снова поссорились. В ходе ссоры мужчина нанес имевшимся у него ножом 18 ударов женщине. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась в больнице", - сообщили в суде.
Подсудимый вину не признал, утверждая, что убил супругу в состоянии сильного душевного волнения.
Прокурор и потерпевшая сторона просили назначить ему строгое наказание.
Суд присяжных отягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установил, смягчающими признано наличие малолетних детей и явка с повинной.
Суд признал подсудимого виновным в противоправном умышленном причинении смерти человеку и назначил наказание – 11 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
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