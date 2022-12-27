175 случаев коронавируса выявили в Казахстане

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В Казахстане зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 563 человека. При этом 326 казахстанцев госпитализированы, дома лечение получают 2 237 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся девять 9 пациентов, состояние ещё восьми человек врачи оценивают как крайней степени тяжести и к аппаратам ИВЛ подключены три пациента.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Казахстане заразились 1 402 049 человек.