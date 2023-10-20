1,7 млн казахстанцев не могут вовремя выплачивать кредиты - спикер Мажилиса

У 84 процентов казахстанцев есть кредиты. Из них 1,7 млн человек в Казахстане не могут их во время выплачивать, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на парламентских слушаниях сообщил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Думаю, определённую роль играют и финансовые организации. Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов. Задумайтесь, сегодня онлайн кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужен лишь смартфон и интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат – за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки. Люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно ненужные вещи. Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов", - сказал спикер мажилиса.

Ерлан Кошанов обратил внимание на то, каким образом банки выдают кредиты. Он отмечает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Долги, по его словам, позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам и лудомании.

"Нужно бороться с причинами, а не с последствиями. А это возможно только через законы.

Следует на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов. Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям", - сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что всё это должно быть закреплено на уровне закона.