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ibirzha.kz Сегодня, 14:58
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Сегодня, 14:58
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Фото: ibirzha.kz

17-летнюю девочку спасли от прыжка с крыши дома в Актау

В Актау участковые инспекторы спасли несовершеннолетнюю девочку от суицида, передаёт BaigeNews.kz. Школьница собиралась прыгнуть с крыши дома.

Сообщается, что полицейские оперативно прибыли на вызов.

"Поднявшись на крышу, полицейские не позволили девушке спрыгнуть вниз, задержали ее и подняли с места. Стражи порядка вызвали на место происшествия скорую помощь. Подросток передан инспекторам по делам несовершеннолетних", - сообщили в ДП города.

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Сегодня, 14:58
270
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