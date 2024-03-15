14 тысяч гектаров земли вернули в госсобственность в Костанайской области

В Костанайской области у крупного землепользователя изъяты 14 тысяч гектаров незаконно приобретённых земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карабалыкского района.

Ранее предприятию предоставили земли сельхозназначения, однако из-за невыполнения условий контракт расторгли. Вместо возврата земель государству предприятие произвело умышленный увод земель, перераспределив земли между разными товариществами. В суде ответчики иск признали, в акимат района они направили заявление о добровольном возврате земель.

Аким района подписал постановление о передаче земель в госсобственность.