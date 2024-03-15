14 тысяч гектаров земли вернули в госсобственность в Костанайской области
Сегодня, 01:08
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Сегодня, 01:08Сегодня, 01:08
112Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Костанайской области у крупного землепользователя изъяты 14 тысяч гектаров незаконно приобретённых земель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карабалыкского района.
Ранее предприятию предоставили земли сельхозназначения, однако из-за невыполнения условий контракт расторгли. Вместо возврата земель государству предприятие произвело умышленный увод земель, перераспределив земли между разными товариществами. В суде ответчики иск признали, в акимат района они направили заявление о добровольном возврате земель.
Аким района подписал постановление о передаче земель в госсобственность.
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