133 пробы воды не соответствуют нормам в подтопленных регионах — Минздрав

Министерство здравоохранения усилило мониторинг за объектами водоснабжения в подтопленных регионах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на брифинге республиканского информационного штаба, на постоянном контроле находятся вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Усилен мониторинг за объектами водоснабжения, скотомогильниками, септиками и кладбищами. Проводятся исследования проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

"Из более 4 тысяч проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам 133 пробы. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам прошлых двух лет. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается. И находится также на постоянном контроле Минздрава", — сказала Уразалиева.

Во всех эвакуационных пунктах осуществляется контроль над организацией питьевого режима и безопасного питания. Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим.

Напомним, к этому часу подтопленными остаются 3 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных домов в семи областях. Это – Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

В зонах ЧС работают около трёх тысяч медиков.