13 новых школ откроют в День Независимости Казахстана
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К 16 декабря в Казахстане планируют открыть 13 новых школ на 7 344 ученических места, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Как отметили в министерстве, вместе с открытыми к 16 декабря школами в этом году будет введено 109 школ на 95 344 ученических места.
Отметим, до конца года введут ещё 45 школ на 36 656 мест. Таким образом, всего за год будут введены в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи ученических мест.
В министерстве считают, что это поможет решить проблему 12 аварийных и 29 трёхсменных школ, дефицит ученических мест в 113 населённых пунктах.
"Также начата реализация национального проекта "Комфортная школа". В этом году планируется начать строительство 217 школ с вводом в эксплуатацию до конца 2024 года. Нацпроект прежде всего направлен на строительство школ нового формата в городах и перспективных населенных пунктах, создание комфортных и безопасных условий для учащихся и педагогов, повышение качества образовательных услуг. Всего по поручению Главы государства в стране планируется строительство 369 комфортных школ на 740 тысяч ученических мест", - сообщили в Минпросвещения.