13 новых школ откроют в День Независимости Казахстана

К 16 декабря в Казахстане планируют открыть 13 новых школ на 7 344 ученических места, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Как отметили в министерстве, вместе с открытыми к 16 декабря школами в этом году будет введено 109 школ на 95 344 ученических места.

Отметим, до конца года введут ещё 45 школ на 36 656 мест. Таким образом, всего за год будут введены в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи ученических мест.

В министерстве считают, что это поможет решить проблему 12 аварийных и 29 трёхсменных школ, дефицит ученических мест в 113 населённых пунктах.