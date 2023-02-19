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  • 107 человек эвакуировали из горящего общежития Петропавловска
pkzsk.info Сегодня, 01:52
81
Сегодня, 01:52
81
Фото: pkzsk.info

107 человек эвакуировали из горящего общежития Петропавловска

При пожаре в общежитии на улице Горького эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Днём 18 февраля произошёл пожар на 2-м этаже дома, расположенного по адресу: улица Горького, 172.

По данным группы по связям с общественностью в субботу, 18 февраля, в 12:37 произошел пожар в общежитии секционного типа.

Сотрудники департамента по ЧС эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей. В 13:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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#эвакуация #Пожар #общежитие #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:52
81
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