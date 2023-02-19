107 человек эвакуировали из горящего общежития Петропавловска

Фото: pkzsk.info

При пожаре в общежитии на улице Горького эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Днём 18 февраля произошёл пожар на 2-м этаже дома, расположенного по адресу: улица Горького, 172.

По данным группы по связям с общественностью в субботу, 18 февраля, в 12:37 произошел пожар в общежитии секционного типа.

Сотрудники департамента по ЧС эвакуировали 107 человек, в том числе 13 детей. В 13:21 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.