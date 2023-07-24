1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс

Фото: Liter.kz

В новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей.

1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на комитета среднего образования министерства просвещения РК.

Для удобства услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

В первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя, обучающегося. Необходимы копия свидетельства о рождении ребенка, документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 065/у, фотографии размером 3х4 в количестве двух штук.

Отметим, прием документов для зачисления в первый класс стратовал 1 апреля. За четыре месяца поступило 350 453 заявления. 71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения.

По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей.