Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов
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Вице-министром экологии и природных ресурсов Казахстана назначен Жомарт Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Алиев Жомарт Шияпович назначен вице-министром экологии и природных ресурсов", - говорится в сообщении.
Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области.
Окончил Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области.
1993-1999 гг. — мастер участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината "Васильковский ГОК".
1999-2002 гг. — гл. специалист отделов металлов и углеводородного сырья Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
2002-2005 гг. — начальник Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления "Центрказнедра" Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
2005-2009 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.
2009 г. — начальник отдела контроля Управления контроля и мониторинга договорной деятельности Министерства обороны РК.
2009-2010 гг. занимал разные должности в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.
2010-2012 гг. — эксперт; гл. эксперт Управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.
2012-2014 гг. — заместитель Председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
2014-2017 гг. занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.
2017-2022 гг. — специалист по охране окружающей среды АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)".
С июня 2023 года и по настоящее время являлся советником министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
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