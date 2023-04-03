Жительница Жетысуской области заставляла школьниц заниматься проституцией

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В Жетысуской области задержана 30-летняя женщина по подозрению в вовлечении двух учениц восьмого класса в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В Жетысуской области установлена женщина, 1993 года рождения, которая путём обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух девочек, 2008 года рождения, учениц восьмого класса", - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, полученный доход она присваивала себе.

По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134 части 1 Уголовного кодекса РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" и 309 части 2 Уголовного кодекса "Сводничество".