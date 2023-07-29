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Жителей ВКО и Жамбылской области подозревают в торговле синтетикой в Атырау
В Атырау удвоих мужчин изъяли партию наркотика альфа-PVP и мефедрона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
По подозрению в хранении "синтетики" задержан житель ВКО, 1981 года рождения, у него обнаружили 64,2 грамма наркотика альфа-PVP. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.
"Кроме того, в микрорайоне Нурсая задержан житель Тараза 1987 года рождения, который занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок. Установлено, что вещество является наркотиками альфа-PVP массой 70 граммов и мефедроном массой 128 граммов. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК, начато досудебное расследование", — сообщили в полиции.
По версии следствия, подозреваемые прятали наркотики в разных микрорайонах города.
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