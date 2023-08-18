Житель Сарыагаша подарил своей жене почку

По словам врачей, операция по замене органов прошла успешно. Трансплантацию провели в областной клинической больнице. Медики говорят, женщина несколько лет страдала от хронической почечной недостаточности. Ее состояние поддерживали только гемодиализом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"У супруги и мужа сейчас все хорошо. В этой связи хочу сказать, что трансплантацию почки мы можем проводить не только жителям Шымкенте и Туркестанской области. Операции можем проводить людям со всего Казахстана. Главное — они должны приехать к нам, пройти обследование, потом уже мы можем провести им операцию", - говорит главный врач областной клинической больницы Туркестанской области Жанболат Дильдабеков.

За последний месяц это уже второй случай, когда родственники жертвуют своими органами говорят врачи. Тем не менее специалисты настаивают — лучше всего проводить посмертное донорство. По данным медиков, один человек после смерти может спасти от 4 до 7 больных людей. Это касается только тех случаев, когда у человека наступает смерть мозга, а работа его сердца и дыхательной системы поддерживается искусственно. Несмотря на плюсы трупной трансплантации, большинство казахстанцев по сей день оказывают недоверие и выступают против данного вида хирургического вмешательства.

"Но, тем не менее хочется сказать, что в Белоруссии и Южной Корее уже давно используют трупное донорство, там данная операция давно развита. Наши врачи много раз ездили смотреть как проводят данные операции, я сам лично тоже выезжал и видел все. Могу с уверенностью заявить о том, что наши врачи могут проводить операции по трупному донорству", - отмечает Дильдабеков.

К слову, на сегодня по Казахстану в очереди на донорские органы стоят 3 700 человек, в том числе 80 детей. По закону донору должно быть больше 18 лет, а его родные должны дать согласие на изъятие органов, при условии, что сам он не дал или не успел оформить свое согласие. Напомним, сделать это или наоборот прописать отказ на посмертное донорство можно на портале eGov.