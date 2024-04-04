Землетрясение на Тайване: пострадавших уже более тысячи
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Число пострадавших в результате сильного землетрясения на Тайване превысило тысячу человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, ссылаясь на местные власти.
"По данным центральных и местных чиновников, самое сильное землетрясение, произошедшее на Тайване за почти 25 лет, привело к ... 1011 пострадавшим и тому, что 143 человека оказались в ловушке", — говорится в сообщении агентства.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения превысило 160.
Ранее сообщалось о 4 погибших и 97 пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до 711 человек.
По информации тайваньского телеканала "Саньли", без электричества остались более 87 тысяч домохозяйств.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
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