Землетрясение на Тайване: число пострадавших возросло до 711

Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване достигло 711, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 97 пострадавших. Вместе с тем отмечается, что 77 человек все еще ожидают помощи спасателей, о том, пострадали они или нет, не сообщается.

Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.