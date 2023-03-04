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pixabay.com Сегодня, 01:17
40
Сегодня, 01:17
40
Фото: pixabay.com

Закрыта трасса Астана - Щучинск

Из-за метели закрыт участок дороги республиканского значения Астана - Петропавловск (18-231 км), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "iKomek109".

Также из-за гололёда закрыта трасса Астана-Щучинск. Ограничения действуют для всех видов автотранспорта. 

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной ограничения движения на 18 участках дорог республиканского значения в девяти областях Казахстана. Дороги закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областях. 

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#непогода #трасса #гололёд #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:17
40
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