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Сегодня, 01:17
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40Фото: pixabay.com
Закрыта трасса Астана - Щучинск
Из-за метели закрыт участок дороги республиканского значения Астана - Петропавловск (18-231 км), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "iKomek109".
Также из-за гололёда закрыта трасса Астана-Щучинск. Ограничения действуют для всех видов автотранспорта.
Ранее сообщалось, что непогода стала причиной ограничения движения на 18 участках дорог республиканского значения в девяти областях Казахстана. Дороги закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областях.
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